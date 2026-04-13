Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

In der Nacht auf Sonntag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem sich fünf Personen verletzten. Eine davon erlitt schwere Verletzungen.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge fuhr ein 18-jähriger Peugeot-Fahrer gegen 00:30 Uhr auf der Neureuter Querallee in Richtung Moldaustraße. An der Kreuzung zur Linkenheimer Landstraße übersah er offenbar einen von rechts in Richtung Bundesstraße 36 fahrenden Opel. In der Folge prallte der Opel frontal gegen die Beifahrerseite des Peugeot und schleuderte im weiteren Verlauf gegen ein Verkehrsschild, bevor er stehen blieb.

Die Ampelanlage war zum Unfallzeitpunkt offenbar außer Betrieb.

Von den vier Insassen des Opels erlitten drei Personen leichte Verletzungen. Der Fahrer des Peugeot wurde leichtverletzt und sein Beifahrer schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

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