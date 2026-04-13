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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - Garage fahrlässig in Brand geraten

Karlsruhe (ots)

Vermutlich infolge eines fahrlässigen Umgangs mit Benzin geriet am Freitagmittag in Graben-Neudorf eine Garage in Brand.

Zeugen nahmen gegen 14:00 Uhr eine starke Rauchentwicklung im Buchenweg in Neudorf wahr und wählten den Notruf. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die Garage eines Einfamilienhauses bereits in Vollbrand. Die alarmierte Feuerwehr konnte zwar ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern, jedoch entstanden aufgrund der Hitzeentwicklung Schäden an der Fassade des Hauses sowie an einem Nachbargebäude.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verursachten zwei Jugendlichen das Feuer offenbar fahrlässig, als sie im Bereich der Garage an ihren Motorrollern hantierten und hierbei Reinigungsarbeiten mit Benzin durchführten.

Ein Jugendlicher erlitt bei dem Brand leichte Verletzungen und wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere zehntausend Euro.

Larissa Bollinger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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