Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verdächtiger macht sich an mehreren Autos zu schaffen - Polizei sucht Zeugen und mögliche Geschädigte

Karlsruhe (ots)

Ein 34-Jähriger versuchte am Samstagmorgen im Stadtteil Durlach offenbar mehrere geparkte Fahrzeuge zu öffnen.

Zeugen beobachten den Verdächtigen gegen 07:30 Uhr, wie er sich an Autos in der Max-Liebermann-Straße und der Max-Beckmann-Straße zu schaffen machte und informierten die Polizei. Eine Polizeistreife nahm den Mann wenig später vorläufig fest. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelang es dem 34-Jährigen wohl nicht eines der umliegend geparkten Fahrzeuge zu öffnen und Wertgegenstände zu entwenden. Da die Beamten bei dem Tatverdächtigen jedoch vermeintliches Diebesgut auffanden, kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich zuvor anderweitig unbefugt Zugang zu Fahrzeugen oder Gebäuden verschafft haben könnte.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen sowie mögliche Geschädigte sich unter der Telefonnummer 0721 49070 zu melden.

Larissa Bollinger, Pressestelle

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