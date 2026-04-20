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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Täterfestnahme nach Einbruch in Wertstoffhof

Ludwigsburg (ots)

Zwei zunächst unbekannte Tatverdächtige brachen am Samstag (18.04.2026) gegen 22:25 Uhr in die Container eines Wertstoffhofes in der Schönaicher Straße in Böblingen ein. Die beiden Männer verschafften sich zunächst über den Außenzaun widerrechtlich Zutritt zum Gelände. Anschließend öffneten sie mehrere Container und stellten diversen Schrott zum Diebstahl bereit. Beim Eintreffen der von einem Zeugen verständigten Polizei ergriff ein 31-jähriger Tatverdächtiger zu Fuß die Flucht, konnte jedoch kurz darauf eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Ebenso konnte ein weiterer 41-jähriger Tatverdächtiger, der sich auf dem Gelände zu verstecken versuchte, durch die Einsatzkräfte vorläufig festgenommen werden. In einem Fahrzeug, welches den Tatverdächtigen zugeordnet werden konnte, wurde weiterer mutmaßlich gestohlener Schrott festgestellt. Der Wert des Diebesguts wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden der 31-Jährige und der 41-Jährige auf freien Fuß entlassen. Gegen die beiden wird nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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