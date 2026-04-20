Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Duo versucht hochwertigen Schaumwein zu stehlen

Ludwigsburg (ots)

Eine 48-Jährige und ein 32-Jähriger versuchten am Freitag (17.04.2026), gegen 17.30 Uhr in einem Supermarkt in der Römerstraße in Leonberg mehrere Flaschen eines sehr hochwertigen Schaumweines zu stehlen. Dabei wurden sie von einem Ladendetektiv erwischt, der die Polizei verständigte.

Bei einer anschließenden Durchsuchung des Pkws des Duos und fanden die Polizeibeamten mutmaßlich ebenfalls gestohlene Spirituosen im Wert von insgesamt über 3.000 Euro und stellten sie sicher.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die 48-Jährige und der 32-Jährige auf freien Fuß entlassen. Gegen die beiden wird nun wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls ermittelt.

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