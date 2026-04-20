PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 23-Jähriger belästigt Frau in Einkaufsmarkt - mögliche weitere Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (18.04.2026) gegen 20:10 Uhr kam es in einem Einkaufsmarkt in der Friedrichstraße in Ludwigsburg zu einem Vorfall, zu dem die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg noch Zeugen und insbesondere mögliche weitere Geschädigte sucht. Ein 23-Jähriger Tatverdächtiger wollte zunächst in der Süßwarenabteilung des Einkaufsmarktes eine 52-jährige Frau in ein Gespräch verwickeln. Nachdem diese den 23-Jährigen ignorierte, schlug der Tatverdächtige unvermittelt mit der flachen Hand auf das Gesäß der Frau und lachte hierbei. Diese Handlung konnte von weiteren Kunden des Marktes beobachtet werden, weshalb sie den 23-Jährigen auffordern, stehen zu bleiben. Hier unternahm der Tatverdächtige einen ersten Fluchtversuch. Auch als ein 43-jähriger Kunde versuchte, den Tatverdächtigen festzuhalten, konnte sich dieser losreisen und zunächst den Einkaufsmarkt verlassen. Alarmierte Streifenwagenbesatzungen trafen den Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung an, nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn zum Polizeirevier Ludwigsburg. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß entlassen. Zeugen des Vorfalls und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.04.2026 – 10:16

    POL-LB: Leonberg: Zwölfjährigen angefahren und geflüchtet

    Ludwigsburg (ots) - Ein zwölf Jahre alter Junge fuhr am Samstag (18.04.2026) gegen 20.00 Uhr mit seinem Fahrrad die Breslauer Straße in Leonberg auf dem Gehweg in Richtung eines Eiscafés entlang. Ein noch unbekannter Pedelec-Lenker fuhr dabei gegen den Hinterreifen des Zweirades des Jungen, sodass dieser stürzte. Der Unbekannte rief "Entschuldigung" und fuhr weiter, ohne sich um den leicht verletzten Zwölfjährigen ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 09:19

    POL-LB: Sachsenheim: Seat überschlägt sich und landet auf dem Dach

    Ludwigsburg (ots) - Eine 20 Jahre alte Seat-Lenkerin fuhr am Sonntag (19.04.2026), gegen 20.45 Uhr die Kreisstraße 1642 von Sachsenheim-Häfnerhaslach in Richtung Ochsenbach entlang. Mutmaßlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit kam sie in einer Rechtskurve kurz vor dem Kirchbachhof nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den Grünstreifen. Anschließend ...

    mehr
  • 19.04.2026 – 07:51

    POL-LB: Erligheim: Wohnungseinbruchdiebstahl

    Ludwigsburg (ots) - In der Zeit zwischen Freitag, 17.04.2026, 10:00 Uhr, und Samstagmorgen, 09:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in der Ortsmitte von Erligheim in eine Doppelhaushälfte ein. Im Inneren des Hauses wurden mehrere Schränke und Schubladen geöffnet. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten die Täter mehrere Tausend Euro Bargeld sowie Wertsachen. Bislang liegen keine Hinweise auf den oder die Täter vor. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren