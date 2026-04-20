Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 23-Jähriger belästigt Frau in Einkaufsmarkt - mögliche weitere Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (18.04.2026) gegen 20:10 Uhr kam es in einem Einkaufsmarkt in der Friedrichstraße in Ludwigsburg zu einem Vorfall, zu dem die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg noch Zeugen und insbesondere mögliche weitere Geschädigte sucht. Ein 23-Jähriger Tatverdächtiger wollte zunächst in der Süßwarenabteilung des Einkaufsmarktes eine 52-jährige Frau in ein Gespräch verwickeln. Nachdem diese den 23-Jährigen ignorierte, schlug der Tatverdächtige unvermittelt mit der flachen Hand auf das Gesäß der Frau und lachte hierbei. Diese Handlung konnte von weiteren Kunden des Marktes beobachtet werden, weshalb sie den 23-Jährigen auffordern, stehen zu bleiben. Hier unternahm der Tatverdächtige einen ersten Fluchtversuch. Auch als ein 43-jähriger Kunde versuchte, den Tatverdächtigen festzuhalten, konnte sich dieser losreisen und zunächst den Einkaufsmarkt verlassen. Alarmierte Streifenwagenbesatzungen trafen den Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung an, nahmen ihn vorläufig fest und brachten ihn zum Polizeirevier Ludwigsburg. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß entlassen. Zeugen des Vorfalls und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de bei der Kriminalpolizei zu melden.

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