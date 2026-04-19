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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erligheim: Wohnungseinbruchdiebstahl

Ludwigsburg (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 17.04.2026, 10:00 Uhr, und Samstagmorgen, 09:00 Uhr, brachen unbekannte Täter in der Ortsmitte von Erligheim in eine Doppelhaushälfte ein. Im Inneren des Hauses wurden mehrere Schränke und Schubladen geöffnet. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten die Täter mehrere Tausend Euro Bargeld sowie Wertsachen. Bislang liegen keine Hinweise auf den oder die Täter vor. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im genannten Tatzeitraum gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Kirchheim am Neckar unter der Telefonnummer 07143 891060 oder über die E-Mail-Adresse bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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