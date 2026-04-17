Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Zeugen zu Einbruch in Firmengebäude gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachen in der Nacht von Donnerstag (16.04.2026, 20:00 Uhr) auf Freitag (17.04.2026, 06:00 Uhr) in ein Firmengebäude in der Enzstraße in Kornwestheim ein. Um in das Innere des Gebäudes zu gelangen, hebelten die Täter eine Eingangstüre auf und verursachten so einen Sachschaden von rund 7.000 Euro. Ob die Täter Beute machen konnten ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim unter der Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegen.

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