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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfall mit einer schwer verletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, den 18.04.2026, befuhr kurz nach 15:00 Uhr der 29-jährige Lenker eines Volvos die Schlossstraße Ludwigsburg von der Heilbronner Straße kommend in Richtung Innenstadt. Auf Höhe der Einmündung zum Kaffeeberg ordnete sich der Pkw-Lenker auf dem dortigen Fahrstreifen für Rechtsabbieger ein. Da die Ampelanlage Rotlicht zeigte, wartete der Fahrer mit seinem Volvo V90. Währenddessen ordnete sich die 59-jährige Lenkerin eines Kleinkraftrades der Marke Piaggio auf gleicher Höhe rechts neben dem Volvo-Fahrer ein, wo sie ebenfalls wartete. Die 59-Jährige könnte sich zu diesem Zeitpunkt mutmaßlich im toten Winkel des Pkw-Führers befunden haben. Als die Ampelanlage auf Grün umschaltete, wollte der Fahrer des Volvo nach rechts abbiegen, während die Lenkerin des Kleinkraftrades geradeaus weiterfahren wollte. In der Folge kam es zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 59-Jährige Fahrerin des Kleinkraftrades wurde durch den Unfall schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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