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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfall mit schwer verletztem Pedelec-Fahrer

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag, den 18.04.2026, kam es in der Schickardstraße in Böblingen gegen 14:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pedelec-Fahrern. Ein 67-Jähriger befuhr die Schickardstraße von der K1077 kommend vorschriftswidrig auf dem Gehweg. Als der 79 Jahre alter Lenker eines zweiten Pedelecs von einem Waldweg aus auf die Schickardstraße einfahren wollte, übersah er den von rechts heranfahrendem Unfallgegner. Der 79-Jährige wurde infolge des Zusammenstoßes schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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