Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Zwölfjährigen angefahren und geflüchtet

Ludwigsburg (ots)

Ein zwölf Jahre alter Junge fuhr am Samstag (18.04.2026) gegen 20.00 Uhr mit seinem Fahrrad die Breslauer Straße in Leonberg auf dem Gehweg in Richtung eines Eiscafés entlang. Ein noch unbekannter Pedelec-Lenker fuhr dabei gegen den Hinterreifen des Zweirades des Jungen, sodass dieser stürzte. Der Unbekannte rief "Entschuldigung" und fuhr weiter, ohne sich um den leicht verletzten Zwölfjährigen zu kümmern.

Der Pedelec-Fahrer wird als etwa 20 Jahre alt mit einem orange-rotem Helm und einem schwarzen Fahrrad beschrieben.

Unter der Tel. 07152 605-0 sowie per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de nimmt das Polizeirevier Leonberg sachdienliche Hinwiese entgegen.

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