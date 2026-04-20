Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Seat überschlägt sich und landet auf dem Dach

Ludwigsburg (ots)

Eine 20 Jahre alte Seat-Lenkerin fuhr am Sonntag (19.04.2026), gegen 20.45 Uhr die Kreisstraße 1642 von Sachsenheim-Häfnerhaslach in Richtung Ochsenbach entlang. Mutmaßlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit kam sie in einer Rechtskurve kurz vor dem Kirchbachhof nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den Grünstreifen. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug und blieb quer auf der Fahrbahn auf dem Dach liegen. Sowohl die 20-Jährige als auch ihr gleichaltriger Beifahrer gelangten selbstständig aus dem Pkw. Sie erlitten den bisherigen Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 5.000 Euro belaufen. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

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