Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Spiegel im Gegenverkehr beschädigt

Warendorf (ots)

Wer kann Hinweise zu einem schwarzen Auto geben, das am Freitag (06.03.2026) gegen 14.40 Uhr auf der Schürenstraße in Sassenberg unterwegs war?

Eine 60-jährige Warendorferin fuhr mit ihrem grauen VW Passat auf der Schürenstraße, als ihr der schwarze Pkw entgegenkam. Die Spiegel der Autos stießen zusammen und wurden beschädigt. Die Warendorferin hielt an, der Fahrer des schwarzen Pkw fuhr weiter.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell