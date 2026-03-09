POL-WAF: Sassenberg. Spiegel im Gegenverkehr beschädigt
Warendorf (ots)
Wer kann Hinweise zu einem schwarzen Auto geben, das am Freitag (06.03.2026) gegen 14.40 Uhr auf der Schürenstraße in Sassenberg unterwegs war?
Eine 60-jährige Warendorferin fuhr mit ihrem grauen VW Passat auf der Schürenstraße, als ihr der schwarze Pkw entgegenkam. Die Spiegel der Autos stießen zusammen und wurden beschädigt. Die Warendorferin hielt an, der Fahrer des schwarzen Pkw fuhr weiter.
Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
