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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: 77-Jähriger verstirbt nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (19.04.2026) kam es vermutlich infolge eines medizinischen Notfalls gegen 12:10 Uhr in der Straße "Im Sträßle" in Markgröningen zu einem Verkehrsunfall. Ein 77-jähriger Mazda-Lenker befuhr die Straße "Im Sträßle" und wollte im weiteren Verlauf in die Zeppelinstraße einbiegen. Hierbei verlor er mutmaßlich aufgrund des medizinischen Notfalls das Bewusstsein. In der Folge fuhr der Pkw im Einmündungsbereich unkontrolliert geradeaus, anschließend einen bepflanzten Grünstreifen hinunter und prallte schlussendlich gegen die Außenwand einer Lagerhalle, wo der Mazda zum Stillstand kam. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch alarmierte Rettungskräfte verstarb der 77-Jährige noch vor Ort. Am Fahrzeug sowie an der Außenwand des Gebäudes entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 20.000 Euro, der Mazda musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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