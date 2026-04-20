Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Raub auf Tankstelle - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Ein 18-jähriger Mitarbeiter einer Tankstelle in der Marbacher Straße in Ludwigsburg sah sich am Freitagabend (17.04.2026) gegen 23:55 Uhr plötzlich einem unbekannten Täter gegenüber, der das Tankstellengebäude betreten hatte und Geld aus der Kasse verlangte. Als der Mitarbeiter dies zunächst verweigerte, zog der Unbekannte ein Messer. Der 18-Jährige übergab daraufhin Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Danach verließ der Täter die Tankstelle und flüchtete in Richtung Ludwigsburg-Neckarweihingen. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, konnte der Täter nicht festgestellt werden. Der Täter soll rund 180 Zentimeter groß und dunkel vermummt gewesen sein. Er trug eine schwarze Jacke, deren Kapuze er bei der Tatausführung über den Kopf gezogen hatte, sowie eine schwarze Jogginghose und weiße Schuhe. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

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