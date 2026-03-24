Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Handfeste Auseinandersetzung: 54-Jähriger verletzt

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Dienstag gerieten zwei Männer in der Malzstraße aneinander. Ein 54-Jähriger erlitt leichte Verletzungen, ein 41-Jähriger flüchtete, als die Polizei kam. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Beteiligten zunächst in verbale Streitigkeiten geraten, die schließlich ausarteten. Der 41-Jährige soll unter anderem nach seinem Kontrahenten getreten haben, als dieser am Boden lag. Der 54-Jährige wurde durch den Rettungsdienst versorgt, er blutete im Gesicht. Wenig später konnten Beamte den 41-Jährigen festnehmen. Er hatte deutlich dem Alkohol zugesprochen, weshalb die Staatsanwaltschaft die Entnahme einer Blutprobe anordnete. Da der Mann sich weiterhin aggressiv verhielt, musste er die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |kle

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