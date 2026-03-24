Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Olivenbaum gestohlen: Wer kann Hinweise geben?
Mehlbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)
Unbekannte stahlen zwischen Donnerstag und Freitag einen Olivenbaum von einem Privatgrundstück. Wie der Eigentümer der Polizei mitteilte, dürften die Diebe zwischen dem 19. März, 15:30 Uhr, und dem 20. März, 10:20 Uhr, zugeschlagen haben. Der Baum soll einen Wert von etwa 1000 Euro haben. Die Beamten suchen nun Zeugen, die Angaben zu den Tätern und dem Verbleib der Pflanze machen können. Sachdienliche Hinweise werden unter 0631 369-14199 entgegengenommen. |kle
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