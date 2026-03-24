POL-PDKL: Olivenbaum gestohlen: Wer kann Hinweise geben?

Kaiserslautern (ots) - Auf einem Parkplatz in der Burgstraße hat sich im Verlauf des Montags eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Wie die Besitzerin eines braunen Opel Adam mitteilte, hatte sie ihr Fahrzeug gegen halb 8 abgestellt. Gegen 16:30 Uhr stellte sie dann eine Beschädigung auf der Beifahrerseite fest. Vom Verursacher fehlte jedoch jede Spur. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die ...

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