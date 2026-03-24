Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zeugen gesucht: 28-Jähriger verletzt

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Sonntagmorgen ist es in der Straße "Rittersberg" zu einer Körperverletzung durch einen Unbekannten gekommen. Ein 28-Jähriger erlitt leichte Verletzungen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Ersten Erkenntnissen zufolge begegneten sich das Opfer und der Täter gegen 5 Uhr. Der Unbekannte belästige den 28-Jährigen sowie andere Passanten. Als der Betroffene ihn aufforderte, dies zu unterlassen, habe der Mann nach ihm geschlagen. Der 28-Jährige erlitt eine Platzwunde. Der Angreifer lief davon. Eine Beschreibung des Täters liegt derzeit nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Wer kann Angaben zu dem Täter machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter 0631 369-14199 entgegen. |kle

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