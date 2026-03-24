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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht: Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern (ots)

Auf einem Parkplatz in der Burgstraße hat sich im Verlauf des Montags eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Wie die Besitzerin eines braunen Opel Adam mitteilte, hatte sie ihr Fahrzeug gegen halb 8 abgestellt. Gegen 16:30 Uhr stellte sie dann eine Beschädigung auf der Beifahrerseite fest. Vom Verursacher fehlte jedoch jede Spur. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können. Wer Angaben zu Fahrer oder Fahrzeug machen kann, wird gebeten, sich unter 0631 369-14299 zu melden. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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