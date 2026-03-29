Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Kelleraufbrüche in der Chamissostraße - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Laufe des gestrigen Samstages, zwischen 11:30 Uhr und 16:45 Uhr, Zugang zu den Kellerräumlichkeiten eines Mehrfamilienhauses in der Mannheimer Chamissostraße und entwendeten hieraus diverse gelagerte Gegenstände. Ein Zeuge bemerkte den Umstand der gewaltsam geöffneten Kellerräume und verständigte daraufhin die Polizei. Die Höhe des entstandenen Diebstahlschadens ist bislang noch nicht abschließend bekannt. Das örtlich zuständige Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt sucht nun nach Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben bzw. sachdienliche Angaben machen können. Jene werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/3301-0, zu melden.

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