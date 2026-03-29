PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Kelleraufbrüche in der Chamissostraße - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Laufe des gestrigen Samstages, zwischen 11:30 Uhr und 16:45 Uhr, Zugang zu den Kellerräumlichkeiten eines Mehrfamilienhauses in der Mannheimer Chamissostraße und entwendeten hieraus diverse gelagerte Gegenstände. Ein Zeuge bemerkte den Umstand der gewaltsam geöffneten Kellerräume und verständigte daraufhin die Polizei. Die Höhe des entstandenen Diebstahlschadens ist bislang noch nicht abschließend bekannt. Das örtlich zuständige Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt sucht nun nach Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben bzw. sachdienliche Angaben machen können. Jene werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/3301-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Christian Stengel
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren