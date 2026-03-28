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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Malsch/Rhein-Neckar-Kreis: Aktueller Garagenbrand - Pressemeldung Nr. 1

Malsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Momentan befinden sich Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei bei einem Brandgeschehen in Malsch, in der Straße "Im Essig", im Einsatz. Hier wurde ein Brand einer Garage gemeldet. Über die Brandursache liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Kurzfristige Verkehrssperrungen sind möglich. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten den Bereich zu meiden und zu umfahren. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Christian Stengel
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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