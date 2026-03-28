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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 5/Sankt Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Größerer Verkehrsunfall auf der BAB 5 - Rettungskräfte im Einsatz - Pressemeldung Nr. 1

BAB 5/Sankt Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aktuell sind Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei bei einem größeren Verkehrsunfall auf der BAB 5, in Höhe Sankt Leon-Rot (Fahrtrichtung Heidelberg), eingesetzt. Scheinbar sind mehrere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Über den genauen Unfallhergang sowie zu dem Verletzungsbild der Unfallbeteiligten liegen derzeit noch keine Informationen vor. Durch die Einsatzmaßnahmen der eingesetzten Kräfte kann es zu Verkehrsbehinderungen und zu kurzfristigen Fahrbahnsperrungen kommen. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Christian Stengel
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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