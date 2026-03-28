POL-MA: Mannheim-Neckarau: Körperliche Auseinandersetzung an Tankstelle - Zeugen gesucht
Mannheim (ots)
Am frühen Samstagmorgen gegen 01.00 Uhr kam es an einer Tankstelle in der Franz-Grashof-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Kraftfahrern.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten ein 44-jähriger Busfahrer und ein bislang unbekannter LKW-Fahrer, aufgrund eines Fehlers beim Bezahlvorgang an den Zapfsäulen, in Streit. Im Verlauf des zunächst verbalen Wortgefechts versetzte der bislang unbekannte männliche Täter, dem 44-jährigen Geschädigten einen Kopfstoß und flüchtete anschließend von der Tatörtlichkeit. Der Busfahrer wurde durch die Tathandlung leicht im Gesicht verletzt, eine ärztliche Behandlung war jedoch nicht erforderlich.
Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen aufgrund Körperverletzung aufgenommen.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Täter geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621-833970 zu melden.
Rückfragen bitte an:
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