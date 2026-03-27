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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall - Sperrung B 39 - Pressemeldung Nr. 3

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6245129 & https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6245198) ereignete sich am Freitagnachmittag auf der B 39 bei Altlußheim ein schwerer Verkehrsunfall.

Nach Abschluss der Unfallaufnahme und der anschließenden Fahrbahnreinigung, konnte die Sperrung der B 39 zwischen Einmündung L 722 und Abzweig K 4250 um 20:30 Uhr aufgehoben werden.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsdienst Mannheim.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Niklas Jakob
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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