POL-MA: Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall - Sperrung B 39 - Pressemeldung Nr. 3
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6245129 & https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6245198) ereignete sich am Freitagnachmittag auf der B 39 bei Altlußheim ein schwerer Verkehrsunfall.
Nach Abschluss der Unfallaufnahme und der anschließenden Fahrbahnreinigung, konnte die Sperrung der B 39 zwischen Einmündung L 722 und Abzweig K 4250 um 20:30 Uhr aufgehoben werden.
Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsdienst Mannheim.
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