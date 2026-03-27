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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/A656: Lkw bis zum Stillstand ausgebremst - Zeugen- und Geschädigtenaufruf

Mannheim (ots)

Am Freitag um kurz nach 11 Uhr war ein Lkw-Fahrer auf der A656 in Fahrtrichtung Mannheim unterwegs, als er zwischen der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim und dem Autobahnkreuz Mannheim von einer BMW-Fahrerin sowie einem unbekannten weißen Pkw bis zum Stillstand ausgebremst wurde. Hierdurch kam ebenfalls der nachfolgende Verkehr kurzzeitig vollständig zum Stehen. Einige Verkehrsteilnehmer waren aufgrund dessen gezwungen, eine Vollbremsung einzuleiten, um einen Unfall zu verhindern. Zuvor soll der BMW der Frau durch den Lkw abgedrängt worden sein. Die Hintergründe des Vorfalls sind bislang unbekannt, weshalb die Autobahnpolizei Mannheim die Ermittlungen aufgenommen hat. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Personen, die das Geschehen beobachten konnten oder bereits zuvor verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf den weißen Pkw geben können, sich unter der Tel.: 0621 / 4709-0 zu melden. Verkehrsteilnehmer, die ebenfalls gefährdet oder gar geschädigt wurden, werden ebenfalls gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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