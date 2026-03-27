Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Bus kollidiert mit Lkw; 130.000 Euro Sachschaden

Heidelberg (ots)

Am Donnerstagvormittag gegen 09:50 Uhr befuhr ein 47-jähriger Busfahrer die L534 und bog im Weiteren nach rechts in die Straße In der Neckarhelle ab. Dabei kollidierte er mit der ausgefahrenen Heckklappe eines Lkw, welcher zu diesem Zeitpunkt im Einmündungsbereich stand, um Ware für ein Supermarktgeschäft auszuladen. Der Busfahrer sowie die Fahrgäste blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird ca. 130.000 Euro geschätzt. Die Unfallaufnahme wurde durch das Polizeirevier Heidelberg-Nord durchgeführt.

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