Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: 17-jähriger Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in Weinheim wurde ein 17-jähriger Motorrollerfahrer schwer verletzt.

Der 17-Jährige war gegen 9.30 Uhr mit einem Kleinkraftroller auf der Wormser Straße in Richtung Brunnweg unterwegs. An der Einmündung zur Kolpingstraße nahm er einem von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten 19-jährigen Mercedes-Fahrer die Vorfahrt und stieß mit ihm zusammen. Der 17-Jährige wurde über den Mercedes geschleudert und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen am Kopf und Oberkörper zu. Er wurde zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde.

Der Roller war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen des Verkehrsdienstes Mannheim, insbesondere ob der 17-Jährige im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für das Kleinkraftrad war, dauern an.

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