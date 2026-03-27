Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autofahrer rast auf B38 in Leitplanke

Mannheim (ots)

Ein 21-jähriger Autofahrer raste am Donnerstag gegen 21 Uhr in die Mittelleitplanke der B38. Der Mann war auf der Bundesstraße 38 in Richtung Stadtmitte unterwegs, als er ersten Ermittlungen zufolge durch sein Handy abgelenkt war und nach links von der Fahrbahn abkam. Hiernach kollidierte er mit der Leitplanke, wodurch das Auto einen Totalschaden erlitt. Die Höhe des Schadens wir auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Der 21-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Auto wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme sowie der Abschleppmaßnahmen musste die linke Fahrspur gesperrt werden.

Die Polizei warnt davor, dass selbst die kürzeste Ablenkung während der Fahrt zu schweren Unfällen führen können.

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