Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer wird bei Unfall im Kreisverkehr verletzt - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag gegen 17:15 Uhr wurde ein 21-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall mit einem Auto im Kreisverkehr der Brückenstraße leicht verletzt. Der 21-Jährige fuhr von der Brückenstraße kommend in den Kreisverkehr und wollte weiter in die Neckarstraße fahren, als der 65-jährige VW-Fahrer von der Neckarbrücke kommend in den Kreisverkehr einfuhr. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden, wodurch der 21-Jährige stürzte. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Motorradfahrer ins Krankenhaus. Da noch nicht abschließend geklärt ist, ob der 21-Jährige den Unfall hätte verhindern können, sucht das Polizeirevier Eberbach nach Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06271/9210-0 zu melden.

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