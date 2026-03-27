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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: BMW mutwillig zerkratzt - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Donnerstag zwischen 16:50 Uhr und 18:30 Uhr zerkratzte ein noch unbekannter Täter einen im Quadrat H 1 abgestellten BMW und verursachte einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro. An dem drei Jahre alten BMW wurden sowohl die gesamte Fahrerseite, wie auch die Beifahrerseite beschädigt.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1258-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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