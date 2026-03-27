POL-MA: Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall - Sperrung B 39 - Pressemeldung Nr. 1
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Wegen eines schweren Verkehrsunfalls sind Polizei und Rettungsdienste derzeit auf der B 39 bei Altlußheim im Einsatz. Nähere Informationen zum Unfallgeschehen und Verletzten liegen derzeit noch nicht vor.
Die B 39 ist derzeit zwischen der Abzweigung K 4252 und der Abzweigung K 4250 voll gesperrt.
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