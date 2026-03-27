PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Altlußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Verkehrsunfall - Sperrung B 39 - Pressemeldung Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wegen eines schweren Verkehrsunfalls sind Polizei und Rettungsdienste derzeit auf der B 39 bei Altlußheim im Einsatz. Nähere Informationen zum Unfallgeschehen und Verletzten liegen derzeit noch nicht vor.

Die B 39 ist derzeit zwischen der Abzweigung K 4252 und der Abzweigung K 4250 voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 27.03.2026 – 14:11

    POL-MA: Mannheim: BMW mutwillig zerkratzt - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Donnerstag zwischen 16:50 Uhr und 18:30 Uhr zerkratzte ein noch unbekannter Täter einen im Quadrat H 1 abgestellten BMW und verursachte einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro. An dem drei Jahre alten BMW wurden sowohl die gesamte Fahrerseite, wie auch die Beifahrerseite beschädigt. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können. Diese werden ...

    mehr
  • 27.03.2026 – 14:11

    POL-MA: Mannheim: Autofahrer rast auf B38 in Leitplanke

    Mannheim (ots) - Ein 21-jähriger Autofahrer raste am Donnerstag gegen 21 Uhr in die Mittelleitplanke der B38. Der Mann war auf der Bundesstraße 38 in Richtung Stadtmitte unterwegs, als er ersten Ermittlungen zufolge durch sein Handy abgelenkt war und nach links von der Fahrbahn abkam. Hiernach kollidierte er mit der Leitplanke, wodurch das Auto einen Totalschaden erlitt. Die Höhe des Schadens wir auf mehrere Tausend ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren