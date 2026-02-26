Bundespolizeiinspektion Offenburg
BPOLI-OG: Festnahme im Bahnhof Offenburg
Offenburg (ots)
Beamte der Bundespolizei haben gestern (25.02.26) bei einer Kontrolle im Bahnhof Offenburg einen 40-Jährigen festgenommen. Gegen den polnischen Staatsangehörigen bestand ein Haftbefehl wegen eines Diebstahls mit Waffen. Da er die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte, muss er nun für 44 Tage ins Gefängnis.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell