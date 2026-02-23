Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Französischer Staatsangehöriger wegen Erschleichen von Leistungen in Haft

Kehl (ots)

Am Sonntagabend (22.02.26) kontrollierte die Bundespolizei einen 39-Jährigen an der Tram D Haltestelle in Kehl. Der französische Staatsangehörige konnte dabei nur mündliche Angabe zu seinen Personalien machen. Die Überprüfung ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Erschleichen von Leistungen. Er begleitete daraufhin die Beamten zur Dienststelle, wo seine Fingerabdrücke nochmals im Fahndungssystem überprüft und damit seine Identität und die aktuelle Ausschreibung bestätigt wurden. Der Mann konnte die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen und muss nun ersatzweise für 30 Tage in Haft.

