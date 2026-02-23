PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Französischer Staatsangehöriger wegen Erschleichen von Leistungen in Haft

Kehl (ots)

Am Sonntagabend (22.02.26) kontrollierte die Bundespolizei einen 39-Jährigen an der Tram D Haltestelle in Kehl. Der französische Staatsangehörige konnte dabei nur mündliche Angabe zu seinen Personalien machen. Die Überprüfung ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Erschleichen von Leistungen. Er begleitete daraufhin die Beamten zur Dienststelle, wo seine Fingerabdrücke nochmals im Fahndungssystem überprüft und damit seine Identität und die aktuelle Ausschreibung bestätigt wurden. Der Mann konnte die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen und muss nun ersatzweise für 30 Tage in Haft.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 11:39

    BPOLI-OG: 62-Jähriger unter Schleusungsverdacht

    Kehl (ots) - Am Sonntagabend (22.02.26) kontrollierten Bundespolizisten an der Europabrücke in Kehl ein Fahrzeug mit französischer Zulassung. Der 62-jährige Fahrer konnte sich mit einer Identitätskarte als französischer Staatsangehöriger ausweisen. In seinem Fahrzeug beförderte der Mann jedoch auch zwei afghanische Staatsangehörige welche nicht die erforderlichen Dokumente für die Einreise nach Deutschland ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 11:27

    BPOLI-OG: 43-Jähriger muss wegen Verletzung der Unterhaltspflicht in Haft

    Offenburg (ots) - Am 22.02.26 kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen 43-Jährigen am Bahnhof Offenburg. Der deutsche Staatsangehörige wies sich mit seinem Personalausweis aus. Die Überprüfung der Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Verletzung der Unterhaltspflicht. Der Mann war zur Sicherungshaft ausgeschrieben, da er gegen mehrere ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 11:13

    BPOLI-OG: 33-Jähriger kann 30-tägige Haftstrafe abwenden

    Rheinmünster (ots) - Am Samstagvormittag (21.02.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei im Terminal am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden einen 33-Jährigen. Er wies sich mit einem bulgarischen Reisepass sowie einer gültigen bulgarischen Identitätskarte aus. Die Überprüfung seiner Daten ergab zwei Ausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung und eine Ausschreibung zur Festnahme. Der Mann, der sowohl die bulgarische als ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren