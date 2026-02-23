PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 43-Jähriger muss wegen Verletzung der Unterhaltspflicht in Haft

Offenburg (ots)

Am 22.02.26 kontrollierten Beamte der Bundespolizei einen 43-Jährigen am Bahnhof Offenburg. Der deutsche Staatsangehörige wies sich mit seinem Personalausweis aus. Die Überprüfung der Daten ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Verletzung der Unterhaltspflicht. Der Mann war zur Sicherungshaft ausgeschrieben, da er gegen mehrere Bewährungsauflagen verstoßen hatte. Er wurde einem Richter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Im Anschluss wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Sina Kappus
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
