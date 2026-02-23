Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 33-Jähriger kann 30-tägige Haftstrafe abwenden

Rheinmünster (ots)

Am Samstagvormittag (21.02.26) kontrollierten Beamte der Bundespolizei im Terminal am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden einen 33-Jährigen. Er wies sich mit einem bulgarischen Reisepass sowie einer gültigen bulgarischen Identitätskarte aus. Die Überprüfung seiner Daten ergab zwei Ausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung und eine Ausschreibung zur Festnahme. Der Mann, der sowohl die bulgarische als auch die ukrainische Staatsangehörigkeit hat, war wegen Bedrohung ausgeschrieben. Er konnte durch Zahlung der geforderten Geldstrafe eine 30-tägige Haftstrafe abwenden.

