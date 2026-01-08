LPI-SHL: Unfallverursacher flüchtet
Suhl (ots)
Mittwoch zwischen 09:45 Uhr und 09:50 Uhr parkte ein Autofahrer seinen weißen VW auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Alexander-Gerbig-Straße in Suhl. Als er zu seinem Pkw zurückkam, stellte er einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro im linken Fahrzeugbereich fest. Der Verursacher war vermutlich beim Parkvorgang mit seinem goldfarbenen Fahrzeug dagegen gestoßen und hatte die Unfallstelle anschließend pflichtwidrig verlassen. Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0004879/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell