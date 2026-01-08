Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallverursacher flüchtet

Suhl (ots)

Mittwoch zwischen 09:45 Uhr und 09:50 Uhr parkte ein Autofahrer seinen weißen VW auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Alexander-Gerbig-Straße in Suhl. Als er zu seinem Pkw zurückkam, stellte er einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro im linken Fahrzeugbereich fest. Der Verursacher war vermutlich beim Parkvorgang mit seinem goldfarbenen Fahrzeug dagegen gestoßen und hatte die Unfallstelle anschließend pflichtwidrig verlassen. Zeugen, die Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0004879/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

