Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 62-Jähriger unter Schleusungsverdacht

Kehl (ots)

Am Sonntagabend (22.02.26) kontrollierten Bundespolizisten an der Europabrücke in Kehl ein Fahrzeug mit französischer Zulassung. Der 62-jährige Fahrer konnte sich mit einer Identitätskarte als französischer Staatsangehöriger ausweisen. In seinem Fahrzeug beförderte der Mann jedoch auch zwei afghanische Staatsangehörige welche nicht die erforderlichen Dokumente für die Einreise nach Deutschland vorweisen konnten. Daher bestand gegen den Fahrzeugführer der Verdacht des Einschleusens von Ausländern. Er wurde beanzeigt und konnte im Anschluss seine Reise fortsetzen. Den beiden afghanischen Staatsangehörigen wurde die Einreise verweigert und sie wurden mit Anzeigen wegen versuchter unerlaubter Einreise nach Frankreich zurückgewiesen.

