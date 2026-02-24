Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Versuchte unerlaubte Einreise mit gefälschten Dokumenten

Rheinmünster (ots)

Am Sonntag (22.02.26) wies sich ein mazedonischer Staatsangehöriger bei der Einreisekontrolle aus Skopje am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden mit einer rumänischen Identitätskarte aus. Bei der Inaugenscheinnahme des Dokuments bestanden erhebliche Zweifel an deren Echtheit, weshalb er aufgefordert wurde weitere Dokumente vorzulegen. Der sichtlich nervöse 22-Jährige legte daraufhin einen rumänischen Reisepass vor, bei dem ebenfalls Auffälligkeiten festgestellt werden konnten. Um seine Identität letztlich zu bestätigen legte er einen nordmazedonischen Reisepass vor. Die totalgefälschte Identitätskarte sowie der verfälschte Reisepass wurden sichergestellt und ihm wurde die Einreise verweigert. Er wurde am Montag nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen über den Flughafen Memmingen nach Skopje zurückgewiesen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell