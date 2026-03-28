Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Malsch/Rhein-Neckar-Kreis: Aktueller Garagenbrand - Pressemeldung Nr. 2

Malsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am heutigen Samstagnachmittag, gegen ca. 16:30 Uhr, kam es in Malsch, in der Straße "Im Essig", zu einem Brandgeschehen. Aus bislang noch unbekannter Ursache geriet eine Garage in Vollbrand. Die Brandbekämpfung dauerte bis ca. 18:00 Uhr an. Hierbei konnte auch ein Übergreifen auf Wohnhäuser erfolgreich verhindert werden. Ein technischer Defekt kann derzeit als mögliche Ursache nicht gänzlich ausgeschlossen werden und ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zu Personenschäden kam es glücklicherweise nicht. Der letztlich eingetretene Brand-/Sachschaden kann bisweilen noch nicht abschließend beziffert werden. Die weiteren Ermittlungen werden nun durch das örtlich zuständige Polizeirevier Wiesloch geführt.

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