Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 5/Sankt Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Größerer Verkehrsunfall auf der BAB 5 - Rettungskräfte im Einsatz - Pressemeldung Nr. 2

BAB 5/Sankt Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie berichtet https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6245372 ereignete sich am heutigen Samstagmittag, gegen 14.00 Uhr, auf der BAB 5 in Höhe Sankt Leon-Rot, ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Hierbei fuhren ein 69-jähriger Fahrer eines Mercedes Benz, ein 31-jähriger VW-Fahrer und ein 20-jähriger Mini Cooper-Fahrer hintereinander auf dem rechten Fahrstreifen der BAB 5, im Bereich der Tangente zur Überleitung der BAB 6, in Richtung Heilbronn. Die Fahrer des Mercedes und des VW mussten aufgrund einer Staubildung ihre Fahrzeuge abbremsen. Der Fahrer des Mini Cooper erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr dem Polo hinten auf. Infolge des Zusammenpralls wurde der Polo auf den Mercedes aufgeschoben. Glücklicherweise kam es bei der Kollision zu keinen Personenschäden. Da bei dem Mini Cooper unfallbedingt Betriebsflüssigkeiten ausliefen, mussten auch noch Reinigungsarbeiten veranlasst werden. Der Wagen des Unfallverursachers war auch dementsprechend nicht mehr fahrbereit und musste anschließend von der Unfallörtlichkeit abgeschleppt werden. Die zwei anderweitigen Fahrzeuge blieben, trotz des Unfalls, fahrbereit.

Der vom Verkehrsunfall betroffene rechte Fahrstreifen blieb zunächst, bis zur Beendigung der erforderlichen Reinigungsarbeiten (17:15 Uhr), auch gesperrt.

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