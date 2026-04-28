Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall mit Motorrädern

Hamm-Wambeln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Wambelner Straße wurde am Montag, gegen 19.35 Uhr, ein Motorradfahrer schwer und eine Motorradfahrerin leicht verletzt. Die 21-jährige Fahrerin eines Opel Corsa beabsichtigte zur Unfallzeit mit ihrem Fahrzeug von einer Grundstücksausfahrt nach links auf die Wambelner Straße einzufahren. Gleichzeitig näherten sich die beiden Motorräder über den dortigen Kurvenbereich aus Richtung Westen. Der vorweg fahrende 31-jährige Fahrer einer Suzuki konnte eine Kollision mit dem Pkw nicht mehr verhindern und stürzte. Seine 36-jährige Ehefrau, ebenfalls mit einer Suzuki unterwegs, stieß ihrerseits mit dem bereits auf der Fahrbahn liegenden Motorrad ihres Ehemanns zusammen und stürzte ebenfalls. Das Ehepaar wurde mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Während die 36-Jährige nach ambulanter Behandlung entlassen werden konnte, verblieb ihr Ehemann schwer verletzt stationär. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Wambelner Straße bis 22.10 Uhr voll gesperrt. Sämtliche Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 24.000 Euro. (ag)

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