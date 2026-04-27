Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Hamm-Mitte (ots)

Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei Hamm eilten am Sonntag, 26. April, gegen kurz vor halb sechs zu dem Kellerbrand eines Mehrfamilienhauses in der Hohe Straße.

Bei dem Eintreffen der Streifenwagen konnten die Beamten bereits eine schwarze dichte Rauchentwicklung feststellen.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Aufgrund der Rauchentwicklung mussten während der Brandbekämpfung die Bewohner des angrenzenden Mehrfamilienhauses evakuiert werden.

In Folge des Feuers verletzten sich drei Personen (20-Jähriger,72-Jährige, 47-Jährige) leicht und eine Person schwer (41-Jahriger). Zur Versorgung wurden die verletzten mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Während der Löscharbeiten wurden die umliegenden Straßen für den Fahrzeugverkehr gesperrt, um störungsfreie Löscharbeiten zu gewährleisten

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Das Mehrfamilienhaus ist aktuell nicht bewohnbar.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (ds)

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