Polizei Wuppertal

POL-W: W Pkw stößt in Vohwinkel mit Betonpfeiler zusammen

Wuppertal (ots)

Am 03.04.2026, gegen 06:45 Uhr, kam es auf der Kaiserstraße zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. Eine 41-jährige Wuppertalerin fuhr mit ihrem Ford Galaxy auf der Kaiserstraße in Richtung Vohwinkeler Straße, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Betonpfeiler kollidierte. Durch den Aufprall stieß der Ford im weiteren Verlauf mit einem Mercedes-Sprinter zusammen. Dieser wird anschließend auf einen geparkten Ford Ecosport geschoben, der wiederum auf einen Opel Zafira geschoben wird. Bei der Karambolage erlitt die 41-Jährige leichte Verletzungen. Der Ford Galaxy war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden liegt bei circa 36.000 Euro.

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