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Polizei Wuppertal

POL-W: W Pkw stößt in Vohwinkel mit Betonpfeiler zusammen

Wuppertal (ots)

Am 03.04.2026, gegen 06:45 Uhr, kam es auf der Kaiserstraße zu einem 
Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen.

Eine 41-jährige Wuppertalerin fuhr mit ihrem Ford Galaxy auf der 
Kaiserstraße in Richtung Vohwinkeler Straße, als sie aus bislang 
ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem 
Betonpfeiler kollidierte. Durch den Aufprall stieß der Ford im 
weiteren Verlauf mit einem Mercedes-Sprinter zusammen. Dieser wird 
anschließend auf einen geparkten Ford Ecosport geschoben, der 
wiederum auf einen Opel Zafira geschoben wird. 

Bei der Karambolage erlitt die 41-Jährige leichte Verletzungen. Der 
Ford Galaxy war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Der Sachschaden liegt bei circa 36.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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