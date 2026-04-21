Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Weidmannstraße in Mainzer Oberstadt

Mainz (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, 21.04.2026, kam es gegen 03:30 Uhr im Mainzer Stadtteil Oberstadt in der Weidmannstraße zu einem Wohnungseinbruch.

Ein Anwohner wurde durch Geräusche aus dem Kellerbereich geweckt und verständigte die Polizei. Vor Ort wurden Einbruchsspuren im Bereich des Kellers festgestellt.

Das Gebäude wurde unter anderem mit Unterstützung eines Diensthundes durchsucht. Wie sich herausstellte, befanden sich keine Täter mehr im Inneren.

Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief ohne Ergebnis.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

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