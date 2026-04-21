Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Körperverletzung durch Reizstoff

Mainz-Mombach (ots)

Am Montag, 20.04.2026, gegen 16:30 Uhr, meldete ein 15-jähriger Mainzer der Polizei, dass er von einer bislang unbekannten Frau mit einer reizenden Substanz besprüht worden sei.

Nach Angaben des Jugendlichen befuhr er mit seinem E-Scooter den Weg "Am Blauel" in Mainz-Mombach, als ihm eine ältere Dame entgegenkam. Beim Passieren habe diese ihm unvermittelt eine Substanz in die linke Gesichtshälfte gesprüht. Hierdurch sei es zu kurzfristigen Reizerscheinungen gekommen.

Die unbekannte Beschuldigte wird als sehr alt, schwarz gekleidet und rothaarig beschrieben. Zudem habe sie einen kleinen weißen Hund an einer Leine mitgeführt.

Hinweise auf die Identität der Frau liegen derzeit nicht vor.

Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

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