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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss - verbotene Gegenstände sichergestellt

Nieder-Olm (ots)

Am Sonntag, 19.04.2026, gegen 19:30 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung im Bereich des Skaterparks im rückwärtigen Bereich der Liesel-Metten-Schule in Nieder-Olm einen Motorroller, der mit zwei männlichen Personen ohne Helm besetzt war.

Dabei wurde festgestellt, dass der 14-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Zudem besteht der Verdacht, dass der Roller technisch manipuliert wurde. Am Fahrzeug war ein entwendetes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2024 angebracht, sodass kein gültiger Versicherungsschutz bestand.

Im Helmfach wurden ein Teleskopschlagstock, ein Tierabwehrspray sowie ein Messer aufgefunden und dem 16-jährigen Mitfahrer zugeordnet.

Beim Fahrzeugführer ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln; ein durchgeführter Urintest verlief positiv auf THC.

Der Roller, das Versicherungskennzeichen sowie die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt.

Die Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen den Eltern übergeben.

Gegen beide Beschuldigten wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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