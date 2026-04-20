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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Café - Bargeld entwendet

Mainz (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 16.04.2026, gegen 23:30 Uhr, bis Freitag, 17.04.2026, gegen 08:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Küchenfensters Zutritt zu einem Café in der Mainzer Neustadt in Bahnhofsnähe. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld in bislang unbekannter Höhe.

Anschließend verließen die Täter das Objekt vermutlich über das zuvor aufgehebelte Fenster und flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen.

Präventionstipps der Polizei:

   -	Achten Sie auf eine ausreichende Sicherung von Fenstern und 
Türen - insbesondere im rückwärtigen Bereich von Geschäftsobjekten. 
Mechanische Sicherungen wie einbruchhemmende Fensterbeschläge können 
das Aufhebeln deutlich erschweren. -	 Installieren Sie Alarmanlagen 
oder Videoüberwachungssysteme so, dass auch Zugangsbereiche wie 
Fenster und Nebeneingänge erfasst werden. -	Lassen Sie keine größeren
Bargeldbeträge über Nacht in Geschäftsräumen zurück und nutzen Sie 
geeignete Sicherungsmöglichkeiten wie Tresore. -	Sorgen Sie für eine 
gute Ausleuchtung des Außenbereichs, beispielsweise durch 
Bewegungsmelder. -	Prüfen Sie regelmäßig die Funktionsfähigkeit 
vorhandener Sicherungstechnik.

Für weitere Tipps zum Schutz vor Einbrüchen wenden Sie sich gerne an die Einbruchschutzberatung des Polizeipräsidiums Mainz unter der Telefonnummer 06131 65-31164 oder per E-Mail an ppmainz.zentralepraevention@polizei.rlp.de.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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