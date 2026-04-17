Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Tätliche Auseinandersetzung mit Messer im Bereich der Bahnhofstraße - Beschuldigter in Untersuchungshaft

Worms (ots)

Am Mittwoch, 15.04.2026, gegen 20:30 Uhr, wird über die integrierte Rettungsleitstelle eine körperliche Auseinandersetzung unter Einsatz eines Messers im Bereich der Bahnhofstraße Worms gemeldet. Die eingesetzten Polizeikräfte trafen vor Ort auf einen 23-jährigen Geschädigten, der mehrere Stichverletzungen im Bereich des Oberkörper sowie am Oberschenkel aufwies. Der 22-jährige Beschuldigte war zunächst flüchtig, erschien jedoch kurze Zeit später erneut an der Tatörtlichkeit und konnte durch die eingesetzten Kräfte widerstandslos festgenommen werden.

Im Rahmen der medizinischen Erstversorgung wurde der Geschädigte in ein Krankenhaus verbracht. Die Verletzungen mussten operativ versorgt werden, sind jedoch nach derzeitigem Stand nicht lebensbedrohlich.

Die genauen Hintergründe der Tat und das Motiv sind Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Eine tragfähige Beurteilung ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht möglich.

Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz ordnete ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Mainz die Untersuchungshaft wegen versuchten Totschlags an. Der Beschuldigte wird in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Während der Einsatzmaßnahmen war ein Teil des Bahnhofsvorplatzes unter anderem für die Spurensicherung abgesperrt. Der Betrieb im Hauptbahnhof Worms war zu keiner Zeit beeinträchtigt.

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