Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Serie von Zweiraddiebstählen setzt sich fort - mehrere neue Fälle in Mainz und Budenheim

Mainz (ots)

Am Donnerstag, 16.04.2026, meldeten sich vier weitere Geschädigte im Zusammenhang mit Diebstählen von Leichtkrafträdern, Rollern und Mofas. Die Polizei Mainz geht derzeit von einer Fortsetzung der bereits bekannt gewordenen Serie aus.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es im Zeitraum von Sonntag, 12.04.2026, bis Donnerstag, 16.04.2026, zu mehreren weiteren Taten im Stadtgebiet Mainz sowie in Budenheim:

In der Kurfürstenstraße in Mainz wurde in der Zeit von Mittwoch, 15.04.2026, 19:00 Uhr, bis Donnerstag, 16.04.2026, etwa 07:50 Uhr, ein abgestelltes Mofa entwendet. Das Fahrzeug konnte später im Bereich Hartmühlenweg in Mainz-Mombach aufgefunden und an den Eigentümer übergeben werden.

In der Jakob-Goedecker-Straße in Mainz-Mombach kam es im Zeitraum von Dienstag, 14.04.2026, 19:00 Uhr, bis Donnerstag, 16.04.2026, etwa 08:00 Uhr, zu einem versuchten Diebstahl eines Rollers. Hierbei bauten die Täter das Zündschloss aus und brachen ein Bremsscheibenschloss gewaltsam auf.

In der Richard-Wagner-Straße in Mainz wurde zwischen Dienstag, 14.04.2026, 16:00 Uhr, und Donnerstag, 16.04.2026, etwa 10:00 Uhr, ein Leichtkraftrad entwendet.

Ein weiterer Rollerdiebstahl ereignete sich in Budenheim in der Lindenstraße im Zeitraum von Sonntag, 12.04.2026, 22:00 Uhr, bis Donnerstag, 16.04.2026, etwa 21:20 Uhr.

Die Ermittlungen zu den Taten sowie möglichen Tatzusammenhängen dauern an. Die Polizei Mainz bittet um erhöhte Aufmerksamkeit und rät zu geeigneten Sicherungsmaßnahmen.

Präventionstipps der Polizei:

- Sichern Sie Zweiräder stets mit einem stabilen Zusatzschloss. - Schließen Sie Ihr Fahrzeug nach Möglichkeit an festen Gegenständen an. - Stellen Sie Ihr Fahrzeug an gut beleuchteten und frequentierten Orten ab.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

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