Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin in Mainz

Mainz (ots)

Am Donnerstag, 16.04.2026, kam es gegen 11:00 Uhr im Bereich der Binger Straße / Wallstraße in Mainz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin.

Eine 32-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Binger Straße in Richtung Wallstraße. Eine 54-jährige Radfahrerin beabsichtigte, die Wallstraße im Bereich "Am Binger Schlag" an einer nach derzeitigem Erkenntnisstand wohl Rot zeigenden Fußgängerampel zu überqueren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem von links kommenden Pkw, wodurch die Radfahrerin zu Fall kam.

Die 54-Jährige wurde verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw sowie am Fahrrad entstand zudem Sachschaden.

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